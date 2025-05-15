俄烏談判將於伊斯坦堡登場 美俄總統雙雙缺席

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（中央社華盛頓/莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭今天將在土耳其伊斯坦堡舉行交戰3年多來的首次直接和平談判，但美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭雙雙缺席，烏國總統澤倫斯基則已抵達土國首都安卡拉。

烏國高階官員告訴法新社，「我們已經到了」安卡拉（Ankara），接下來澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將會晤土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），然後決定與俄方和平談判的下一步。

路透社稍早引述3名消息人士說法報導，美方將由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）和凱洛格（Keith Kellogg）出席伊斯坦堡磋商；克里姆林宮則將派遣一批經驗豐富的技術官僚與會。

克宮14日晚間表示，俄方代表團成員包括總統顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）和國防部副部長佛明（Alexander Fomin）。

克宮公布代表團名單後，華府官員隨即證實，正在中東訪問的川普決定不前往土耳其參加俄烏停火談判，終結外界數日來對他可能與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）同桌的揣測。川普稍早曾稱，如果蒲亭出席，他也會考慮前往土耳其。

蒲亭本月11日提議，俄烏雙方15日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行「沒有任何預設條件」的直接談判，但蒲亭從未稱他將親自出席和談。

俄美兩國總統的缺席，大幅降低外界對俄烏和談可能出現突破的期望。

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澤倫斯基稍早也表示，除非蒲亭本人出席，他才會參與談判。

澤倫斯基也在昨晚的視訊演說中說，一旦確認蒲亭是否參與談判，基輔就可決定將在和平談判中採取的步驟。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1140515