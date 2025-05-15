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假網戀騙買屋頭期款 警銀聯手阻詐保住台中女200萬

2025/5/15 17:48（5/15 18:01 更新）
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台中市陳姓女子（右）談網戀，對方稱要到台中置產邀她同住，卻要求陳女協助繳付頭期款，陳女日前到銀行匯款時被行員發現有異通報，員警到場確認為「假愛情交友」，及時勸說成功阻詐。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月15日
台中市陳姓女子（右）談網戀，對方稱要到台中置產邀她同住，卻要求陳女協助繳付頭期款，陳女日前到銀行匯款時被行員發現有異通報，員警到場確認為「假愛情交友」，及時勸說成功阻詐。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月15日
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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中陳姓女子與男網友談網戀，對方聲稱到中部置產邀她同住，卻要求陳女助繳頭期款，陳女到銀行欲匯200萬時行員發現有異通報；員警到場確認為「假愛情交友」及時阻詐，成功保住陳女積蓄。

台中市警察局太平分局表示，太平派出所員警13日上午11時多，接獲轄內兆豐銀行行員通報稱，有女子疑似遭詐騙，欲匯款新台幣200萬元至不明帳戶，請警方協助。

經員警到場了解，40多歲陳女於今年3月中旬，透過網路認識化名「阿正」網友，雙方加LINE聊天後陷入網戀，對方允諾以結婚為前提交往。

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男子自稱在北部某外商公司工作，近日突提及因生涯規劃，想回中部買房與陳女定居，且欲將房屋所有權登記在她名下，但因手頭資金多在股票市場，希望先共同負擔買房頭期款，之後再由男子付清購屋尾款。

陳女當天至銀行欲匯款至男網友指定帳戶，幸銀行行員機警發現有異立即報案；員警了解陳女交友過程後，立即判定為典型「假愛情交友」，經員警勸說陳女傳訊向對方稱有警察到場關心，卻遭男子已讀不回，她才確認自己險遭詐騙，連連感謝行員與員警幫她保住積蓄。（編輯：陳仁華）1140515

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