移工台鐵遺落400萬聲稱越南買房 南檢分案偵辦

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（中央社記者張榮祥台南15日電）越南籍胡姓嘉義石材廠移工5月7日搭乘台鐵列車，遺落約新台幣400萬元現金，胡姓男子自稱這筆款項是要償還購置越南不動產借款，台南地檢署已分案偵辦。

南檢今天告訴中央社記者，內政部警政署鐵路警察局高雄分局已報檢偵辦越南籍胡姓移工遺落400萬元現金案，南檢則先簽分他字案，擇期傳訊。

高雄分局7日接獲國營台灣鐵路股份有限公司通報，指有旅客於列車上遺失鉅額現金，經查為胡男搭區間車3258次由中洲站北上，於台南站下車時，忘記將裝有現金提袋帶下車，胡男隨後到台南站服務台請求協助。

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台鐵列車長於車廂間尋獲特徵相符提袋，交給新營站人員及鐵警保管，但因金額龐大，立即通報警方到場，經清點提袋內金額約400萬元。

警方調查，未婚胡男10多年前到台灣工作，可能多年積蓄加借貸，希望在故鄉買房成家立業，但遺落金額龐大，資金來源有待釐清。（編輯：陳仁華）1140515