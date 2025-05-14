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立委促擴綠領課程優惠對象 彭啓明允討論調整

2025/5/14 13:06
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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部與大專校院推出綠領人才課程，學費1萬2000元。立委今天建議除了原訂的低收入戶外，應擴大包含中低收入戶、身心障礙者和失業勞工相關優惠辦法，部長彭啓明允討論調整。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部、經濟部、勞動部及教育部就「我國推動綠色轉型政策，相關人才培育發展與產業政策規劃」進行專題報告，並備質詢。

環境部國家環境研究院以公私協力方式攜手全國32所大專院校合作推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，費用為每人新台幣1萬2000元，由各開辦學校收取。

為使青年及不利處境者減輕學費負擔，針對30歲以下的在學生（不含在職生）及低收入戶者，完成訓練且首次測驗合格者，分別提供了半額（6000元）及全額（1萬2000元）學費補助。

民進黨立委劉建國質詢指出，「窮不能窮教育」，若是比照教育部的辦法，中低收入戶應該都可以納入學費減免，此外，也希望再納入身心障礙者的優惠，請環境部能盡速修改辦法。

此外，劉建國提到，勞動部勞動力發展署就失業勞工也有辦訓補助計畫，但與環境部的綠領人才好像沒有對接，2部會要考量幫助失業勞工轉型進入綠色產業。

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彭啓明答詢表示，最初設低收入戶是有經費考量，接下來會再籌措經費，會盡快研擬納入中低收入戶及身心障礙者的優惠。

彭啓明表示，他也認為協助失業者非常重要，本週將與勞動部長洪申翰開會，進一步討論相關內容，盡快調整。（編輯：管中維）1140514

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