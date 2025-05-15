法國演員被控性侵 坎城影展禁止他在紅毯亮相

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（中央社坎城15日綜合外電報導）坎城影展表示，法國演員納瓦羅-穆西（Theo Navarro-Mussy）因面臨性侵指控，而被禁止在今天的紅毯活動中亮相。

法新社報導，納瓦羅-穆西在法國導演多米尼克莫爾（Dominik Moll）執導的電影「137號案件」（Dossier 137）中飾演一名警察，這部作品今天將在坎城影展主競賽單元首映。

率先報導相關消息的法國雜誌Telerama說，納瓦羅-穆西在2018年、2019年和2020年遭3名前伴侶指控強暴，但因證據不足，案件已於上個月撤銷。

根據報導，這3名女性計劃上訴並提起民事訴訟。

坎城影展總監弗黑莫（Thierry Fremaux）向Telerama證實，納瓦羅-穆西被排除在外，是因為上訴程序正在進行中。納瓦羅-穆西的律師否認了這項說法。

弗黑莫說：「（上訴）程序仍在進行中。」

坎城影展已向法新社時證實這項決定和弗黑莫的言論。

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法國國會上個月公布了對娛樂產業的調查結果，議員得出的結論是，對表演者的虐待「普遍存在」。

調查主席、綠黨國會議員羅梭（Sandrine Rousseau）呼籲坎城影展樹立榜樣，杜絕性虐待以及身體和心理暴力。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1140515