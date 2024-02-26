醜聞風暴擴大 法知名演員傑哈德巴狄厄又遭控性侵

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）一名佈景設計師的律師今天告訴法新社，其當事人已對法國知名演員傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）提告，指控他在2021年電影拍攝期間涉嫌性侵。

傑哈德巴狄厄因演出電影「大鼻子情聖」走紅。法新社報導，現年75歲的傑哈德巴狄厄先前已在另一起案件中涉性侵遭起訴，還被指控對10多名女性性騷擾、侵犯；但他否認這些指控。

這名佈景設計師的律師杜里厄－迪博特（Carine Durrieu-Diebolt）證實，她已於23日將這份新的訴狀交給巴黎檢方辦公室；當事人控訴遭性侵犯、騷擾及虐待。

53歲的艾蜜莉（Amelie）告訴網路報紙Mediapart，傑哈德巴狄厄於2021年9月10日講了幾句粗話後，隨即「粗暴地抓住她」並「揉捏她的腰部、腹部，還往上摸到胸部」。

報導指出，在電影「綠色百葉窗」（Les volets verts, 暫譯）的巴黎拍片現場有一名保鏢出現制止這起事件。

根據Mediapart報導，還有另一名女性指控傑哈德巴狄厄2021年8月在同一個片場兩度觸摸「她的胸部和臀部」。

在此之前，傑哈德巴狄厄已多次遭到性侵及騷擾指控，這不僅導致電影圈分裂，也造成女權主義團體與傑哈德巴狄厄支持者之間的對立。（譯者：李晉緯/核稿：侯姿瑩）1130226