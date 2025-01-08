【特派談新事】法國51男集體性侵案 受害婦人吉賽爾成女權巾幗英雄
2025/1/8 17:44（1/8 18:04 更新）
主持人：陳妍君／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：曾婷瑄／中央社駐巴黎特派員
主題：從受害到為女權挺身而出 吉賽爾讓受害者站在陽光下
法國婦人吉賽爾·畢立可遭結婚多年的丈夫多明尼克·畢立可長期下藥，使其在無意識狀態下遭到數十名陌生男子性侵，這一駭人案件長達十年之久。事件曝光後，吉賽爾拒絕使用匿名權，選擇公開審判，勇敢出面指控丈夫的罪刑，並接受媒體採訪，讓過往性暴力案件往往以加害者為論述中心的形勢逆轉。
此事件也在法國境內及國際上引起軒然大波，許多人權團體響應，舉行示威遊行，呼籲「應換施暴者蒙羞」。而法國目前現行性暴力相關法律，僅將脅迫、強迫或出乎意料的觸碰定義為性暴力，未經「雙方合意」是否也該被定義為性暴力，引發許多法律爭論。
本集節目我們邀請中央社駐巴黎特派員曾婷瑄分享這起案件，從吉賽爾拒絕使用匿名權接受庭審及訪問的原因，到法國社會對此事件的看法，以及未來法國性教育及性暴力相關規定可能調整的空間。收聽本集節目，帶您從法國視角深入事件始末及影響！
影片來源：中央社
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：艾昀熹
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