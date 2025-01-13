【文化普拉斯】讓台灣故事跨越語言 美國國家圖書獎得主金翎的文學養成路

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：金翎／臺灣漫遊錄譯者、美國國家圖書獎獲獎者

主題：臺灣漫遊錄譯者金翎 多年文學養成

在台灣長大，但長年受英文教育，譯者金翎自知自己的中文能力不及英文，但她仍希望對中文文學做出貢獻。在美國就讀普林斯頓大學英美文學系時，她也修讀了日語，教授鼓勵她翻譯江戶川亂步的短篇小說「白昼夢」，開啟了她的翻譯文學路。中英日三種語言能力的結合，讓她成為了翻譯「臺灣漫遊錄」的不二人選。翻譯過程中，細心的文史考究加上對文學的熱情，也讓她在近期獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。

本集我們將帶領聽眾一起回顧金翎多年的文學養成，從父親帶給她的文學啟蒙，翻譯過程中歷史考據的困難，到撰寫「臺灣漫遊錄」及獲獎的歷程，一一為聽眾揭曉。收聽本集文化普拉斯，帶您更了解這段不平凡的文學養成路。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

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