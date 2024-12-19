楊双子金翎為台爭光 總統：彰顯台灣文學格局實力

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統賴清德今天指出，作家楊双子與譯者金翎榮獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎，彰顯台灣文學放眼世界的格局和實力，期待未來有更多文學作品，能將台灣的故事傳播到更遠的地方，讓每一代台灣人都能說自己的故事、唱自己的歌。

總統下午在總統府秘書長潘孟安、文化部長李遠等人陪同下，接見2024美國國家圖書獎翻譯文學大獎得主台灣漫遊錄作者楊双子及譯者金翎。

總統致詞時首先恭喜楊双子及金翎的作品，榮獲第75屆美國國家圖書獎，這是一項非常難得的成就，也是台灣文學作品首次獲得美國文學界的最高榮耀，彰顯台灣文學實力已有國際級的格局與實力。

總統指出，台灣漫遊錄描寫兩名女性在台灣的鐵道與美食之旅，反思殖民主義和國族認同的議題，這樣的獨特視角，令人欽佩。

總統說，楊双子在得獎時提到，寫這本書的目的是為了回答台灣人究竟是什麼人；他能夠理解，因為台灣數百年來，不斷受到不同民族的統治，身為台灣的總統，希望可以團結台灣所有人民共同打拚，讓台灣人從此以後就是台灣人。

總統強調，台灣這塊土地是屬於台灣人的，台灣人要在這塊土地上永遠自主、做自己的主人，「這是我們應該要有的目標」。

總統認為，台灣文化的內涵其實既深又廣，需要更多人的發掘及創作，期盼未來有更多的文學作品，讓台灣的故事傳播到更遠的地方，讓每一代的台灣人都能在自己的土地上訴說自己的故事、唱自己的歌，獲得國際社會的肯定與尊敬，「大家一起來努力」。

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楊双子致詞表示，書寫是為了回答「台灣人究竟是什麼人」，書寫過去是為了走向台灣的未來；作為一名小說家的工作是持續訴說故事，直到虛構的小說有能力改變現實的世界。

楊双子指出，當15年後的台灣人被問起「台灣人認識自己的國家？認識自己的文化嗎？」她希望台灣人可以回答，「廢話，台灣人當然認識台灣文化」，直到目標達成以前，她都會持續書寫下去。（編輯：林克倫）1131219