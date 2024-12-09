【文化普拉斯】「台灣是台灣人的台灣」 楊双子「臺灣漫遊錄」尋找身分認同
2024/12/9 15:13（12/9 15:19 更新）
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：楊双子／作家、美國國家圖書獎得主
主題： 鐵道與歷史交織 寫出台灣的故事
作家楊双子以「臺灣漫遊錄」榮獲美國國家圖書獎翻譯文學類大獎，成為台灣第一位獲得這個獎項的作家。頒獎典禮上，她引用蔡培火的名句「台灣是台灣人的台灣」，觸動人心。
從小住在台中烏日眷村的楊双子，曾對身分認同感到迷惘，直到經歷野草莓運動及318學運，她意識到台灣人自己內部的國家認同、族群認同也很不相同，因此決心訴說台灣的故事，和雙胞胎妹妹楊若暉聯手創作「臺灣漫遊錄」。
本集我們將帶領聽眾一同走進楊双子的創作之路，從她的成長經歷如何影響她對創作的熱忱，到「臺灣漫遊錄」的故事背景與靈感來源及未來的寫作計劃，一一為聽眾揭曉。收聽本集文化普拉斯，和楊双子一起更了解台灣的故事。
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩
立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ楊双子】
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