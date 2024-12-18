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楊双子、詹宏志等10作家 邀讀者用閱讀跨年

2024/12/18 16:53（12/18 21:20 更新）
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歲末年終，文化界推出充滿創意的跨年活動，連續第2年舉辦的「用閱讀跨年」邀請10名作家共襄盛舉，邀讀者支持出版及閱讀，迎接一個充滿書香的新年度，23日在台北誠品書店松菸表演廳舉行，31日晚間並將於公視播出。（誠品提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年12月18日
歲末年終，文化界推出充滿創意的跨年活動，連續第2年舉辦的「用閱讀跨年」邀請10名作家共襄盛舉，邀讀者支持出版及閱讀，迎接一個充滿書香的新年度，23日在台北誠品書店松菸表演廳舉行，31日晚間並將於公視播出。（誠品提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年12月18日
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（中央社記者邱祖胤台北18日電）歲末年終各式各樣的跨年活動出爐，文化界同樣推出充滿創意的跨年活動，連續第2年舉辦的「用閱讀跨年」，今年包括楊双子、詹宏志等10位作家登場，邀讀者支持出版及閱讀，迎接一個充滿書香的新年度。

根據新經典文化發布新聞稿，去年由PChome創辦人詹宏志號召「週三讀書會」主講人同台「用閱讀跨年」，現場錄影上傳網路，吸引超過250萬人次觀看，今年再接再厲，由甫獲「美國國家圖書獎」作家楊双子等作家名人，每個人在18分鐘內介紹自己的選書。

新聞稿指出，10位作家包括「資深組」詹宏志、社會觀察家詹偉雄、金鐘主持人作家馬世芳、資深媒體人張潔平以及古典樂評家焦元溥；「新聲組」包括知名小說家黃麗群、楊双子、台灣資產保存重要推手蔡舜任、文學研究專家湯舒雯及出版人黃俊隆。

活動當天將比照日本紅白歌唱對抗賽的形態，讓讀者票選自己喜歡的隊伍，有機會現場抽到主講人推薦的好書。

活動由新經典文化、誠品書店與公共電視共同推出，23日於台北誠品書店松菸店表演廳舉行，並於31日當天晚間8點於公視播出，讓全球愛書人在這一天共同以「閱讀」倒數跨年。（編輯：李亨山）1131218

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