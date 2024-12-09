台中作家楊双子獲美國家圖書獎 市府研議頒發獎勵金

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中作家楊双子榮獲美國國家圖書獎，台中市議員關心市府除頒發榮譽獎章，也應比照文化部頒發獎勵金；市長盧秀燕今天表示，已由文化局加速研訂頒發獎勵金要點。

楊双子是台中烏日人，日前獲得美國國家圖書獎，國民黨市議員劉士州今天在市政總質詢中表示，楊双子是台灣之光，市府除頒發榮譽獎章外，也應比照文化部頒發獎勵金。

盧秀燕表示，市府本來就有設置文學獎獎金，對於作家榮獲國際大獎，市府將針對既有獎勵辦法進一步分類調整，並制定相關要點，基本上會從優獎勵。

文化局表示，台中市作家楊双子日前以著作「臺灣漫遊錄」英譯版，獲2024年美國國家圖書獎翻譯文學獎，台中市政府感謝市籍作家以優異作品獲得崇高國際成就，進而協助在地文學推廣；由於市府尚無訂定獎勵相關法源，文化局已加速研訂頒發獎勵金要點。

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文化局指出，為感謝楊双子對台中文學推廣的貢獻，在得知獲獎訊息後，文化局隨即依據「台中市傑出人士獎章及市鑰頒給實施要點」簽辦台中市民榮譽獎章頒發事宜，並持續聯繫邀請楊双子，期盼蒞臨受獎與持續合作推動台中文學發展。

文化局強調，市府對於台中文學發展與推廣一直都很重視，楊双子為台中市第4屆台中市文學獎得主，今年獲美國國家圖書獎翻譯文學獎，更大大鼓勵了台中市深耕多時的文學界作家；文化局將持續與優秀作家合作辦理各類文學推廣活動，一同推動台中文學發展。（編輯：陳仁華）1131209