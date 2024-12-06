楊双子獲美國國家圖書獎 回母校興大分享心路歷程

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）作家楊双子以「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎，中興大學今天表示，楊双子3日返回母校中興大學演講，分享她跨領域創作與走向國際的心路歷程，也將獎牌帶來一起分享這份榮耀。

中興大學今天發布新聞稿表示，畢業於興大台灣文學與跨國文化研究所的楊双子，以「臺灣漫遊錄」獲得第75屆美國國家圖書獎翻譯文學大獎。

楊双子的「臺灣漫遊錄」，可說是在台灣文壇獨樹一格的「百合歷史」小說，其創作理念源於雙胞胎妹妹楊若暉過世後，自己所立下的文學志業。不僅在去年出版妹妹研究成果「少女之愛：台灣ACG界百合迷文化發展史」的增修版，也在書中增補自己近年的相關論述。

這次她在興大的演講「百合是趨勢！（真的嗎？）：《綺譚花物語》小說創作到漫畫改編經驗分享」，延續著她一直以來的文學關懷，不僅闡述著著重於女性情誼的「百合」文類，如何對性別常規進行解構，進而重構歷史與文學的敘事。並且以自身與漫畫家合作的經驗鼓勵學弟妹，應該更勇於嘗試跨域的團隊合作，唯有如此才能在世界格局的挑戰中突圍。

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演講主持人、也是楊双子碩士論文指導教授陳國偉便表示，其實楊双子最難能可貴之處，在於她和妹妹不僅將從小對於大眾文類、動漫跟遊戲等次文化的興趣與累積，轉化成研究與創作的重要基礎。

陳國偉認為，楊双子姊妹不僅找到了訴說台灣故事的嶄新方式，而且在兼具歷史深度的同時，又展現了台灣在性別平權的進步與世界性。是台灣作家中少見的，由大眾通俗走入世界文學的成功案例。

楊双子在演講中提到，頂尖的類型創作者，往往是走在創作跟論述的最前沿，當初報考興大台灣文學與跨國文化研究所，就是希望能夠找在大眾文學與流行文化上的代表性學者陳國偉指導。楊双子指出，就讀之後，在多元開放且深具國際視野的所風引導下深受啟發，打開了她的創作視野，持續努力朝著創作出具有世界格局的台灣文學邁進。（編輯：郭諭儒）1131206