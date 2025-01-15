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【特派談新事】川普下週重返白宮 就職典禮重點搶先看

2025/1/15 18:42（1/15 18:46 更新）
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美國總統當選人川普在美東時間20日就職，就職典禮將於國會山莊西側露台及廣場舉行。（中央社檔案照片）
美國總統當選人川普在美東時間20日就職，就職典禮將於國會山莊西側露台及廣場舉行。（中央社檔案照片）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：石秀娟／中央社駐華盛頓特派員

主題：川普就職典禮發22萬張門票 傳統典禮看點

第60屆美國總統就職典禮將於1月20日在美國首都華府國會山莊前草坪舉行，川普將再度就任成為美國第47位總統。川普同時也是美國第45位總統，川普2.0新時代將如何影響美國發展及全球政治、外交和經濟走向，舉世關注。

本集節目邀請中央社駐華盛頓特派員石秀娟，從華府街頭的氛圍，到典禮中各個環節，與聽眾分享其中的細節及涵義。當天川普也會簽署25道行政命令，又有哪些是值得關注的呢？收聽本集節目，近距離感受川普的就職典禮，探索美國政治的未來走向！

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2025.01.15】

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▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

影片來源：中央社
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