商界紛向川普示好 祖克柏動作頻頻引側目

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）川普去年勝選後美國商界出現一股輸誠風潮。在川普20日就職前，Meta執行長祖克柏先是倒打拜登政府一耙，還意在言外盼川普認識「真正的祖克柏」，引人側目。

川普勝選後不少科技大亨、政治人物、外國領袖甚至一些媒體人都爭相示好。川普去年12月17日與媒體開玩笑稱「當初第一任時大家都跟我過不去；但這一次大家似乎都想當我的朋友。不知道耶，大概是我個性變了」。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）和共同創辦人布林（Sergey Brin）都在川普勝選後赴海湖俱樂部（Mar-a-Lago）拜會川普，連過去強烈抨擊過川普的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）都不例外。

臉書母公司Meta、亞馬遜及OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也都向川普就職基金捐贈100萬美元（約新台幣3250萬元）。

華爾街日報指出，Meta在既是危機也是轉機的當下，善觀風向做調整的祖克柏想讓外界看到他正全力將自己塑造成川普的朋友。

祖克柏與川普間「恩怨情仇」不少。臉書在2021年1月6日國會山莊暴動後禁止川普使用，後配合拜登政府於疫情期間做事實查核，移除一些講疫苗的貼文；而川普去年夏天揚言要把祖克柏關到死。如今雖然川普告Meta的官司還沒結束，但祖克柏已受邀參加20日的就職典禮。

祖克柏10日再赴佛州與川普會面，7週內二度跑去見對方，還廢止Meta長期以來的多元、公平、包容（DEI）政策。知情人士透露祖克柏再次去見川普，部分是出於調解川普2021年國會山莊暴動後遭臉書禁用後的提告，解決選項含賠錢和解。

在10日同一天，祖克柏還上諧星兼主持人羅根（Joe Rogan）的播客（Podcast）節目痛斥拜登政府、稱頌「男子氣概」益於企業的領導統御。羅根在去年美國大選前就表態挺川普。

祖克柏受訪表示經營公司時，人們一般都不會想看到老闆鐵石心腸，然而「我真覺得我們的社會已變得有點像被閹了，或者說失掉男子氣概」還說看過他打柔術的人都會說「這才是真正的馬克（祖克柏名字）」。

就在這個月，祖克柏甫任命一位共和黨籍的公司新任全球政策主管，並將終極格鬥冠軍賽（UFC）執行長懷特（Dana White）加入Meta董事會。他還表示Meta會放寬對仇恨言論的規定，並削弱第三方事實查核在公司平台的角色。

紐約時報直言，祖克柏的轉向是受川普去年勝選所催化，還披露現年40歲的祖克柏會跟包含Meta董事安德立森（Marc Andreessen）在內的同事、友人說擔心進步派人士的言論審查。

CNBC新聞網報導，祖克柏10日在羅根的節目坦言「感受到拜登政府與媒體『審查』特定內容的壓力」。

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他揭露拜登政府的官員曾要臉書移除特定貼文，就算貼文所言屬實也照刪不誤，「基本上，拜登政府的人會用高分貝或咒罵的方式，打電話給我們的人」。

祖克柏去年已致函共和黨籍聯邦眾議員兼眾院司法委員會主席喬登（Jim Jordan），稱拜登政府「屢屢施壓臉書移除特定的COVID-19貼文，包含幽默或諷刺內容」。（譯者：陳亦偉）1140114