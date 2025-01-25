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Meta拚當領頭羊 計劃2025年砸1.9兆元投資AI

2025/1/25 16:34（1/25 17:45 更新）
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圖為Meta企業logo。（路透社）
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（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國科技巨擘Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，Meta計劃今年在人工智慧（AI）方面投資至少600億美元（約新台幣1.9兆元），目標成為領頭羊。

法新社報導，祖克柏在個人臉書（Facebook）頁面發文說：「這對AI來說將是決定性的一年。」

根據貼文，祖克柏期待Meta AI成為最多用戶的數位助理，服務超過10億人，且旗下的Llama 4將走在AI模型最前端。

他解釋說，Meta正在打造AI「工程師」，為公司研發工作貢獻電腦程式編碼。

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根據祖克柏說法，Meta將建造一座大型新資料中心以支持公司的AI願景，計劃今年在相關技術的資本支出規模為600億至650億美元。

他說：「這是一項浩大工程，未來幾年將推動我們的核心產品和業務、開啟歷史性創新，並擴大美國的科技領導力。」（譯者：盧映孜/核稿：楊昭彥）1140125

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