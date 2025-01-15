Meta將基於績效裁減3600名員工 盼注入新血

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（中央社舊金山14日綜合外電報導）根據彭博（Bloomberg News）今天報導的內部備忘錄，Meta打算解雇約3600名被歸為績效低的員工，將聘僱新人取代他們。

擁有臉書（Facebook）、Instagram與WhatsApp的Meta向法新社證實，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的決定將影響5%的員工。

截至2024年9月，Meta約有7萬2400名員工。

祖克柏說：「我決定提高績效管理的標準，將加快淘汰績效低的員工。」

祖克柏表示，Meta基於績效裁員，目的在確保公司擁有「最強的人才」，且能「讓新血注入」。

基於績效解雇是美國大型企業的一般做法。美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）報導，微軟（Microsoft）上週也宣布類似的裁員行動，影響的員工數不到1%。

Meta在川普於1月20日重返白宮前，進行大刀闊斧的改革，除了決定裁員外，祖克柏最近更迎合保守派的觀點與政治人物，包括與川普共進晚餐，並任命一名共和黨人擔任Meta公共事務主管。

祖克柏上週宣布Meta結束美國事實查核計畫，這項計畫目的在對抗Meta平台上的錯誤資訊，這項計畫受保守派人士的批評，他們認為這是一種審查。

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根據新的系統，使用者將能在貼文中增添內容，類似舊稱推特（Twitter）的社群平台X上的功能，並獲得X老闆馬斯克（Elon Musk）的支持。

Meta也縮減了多元性倡議，並放寬臉書與Instagram的內容審核規定，特別是關於某些形式的惡意言論。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140115