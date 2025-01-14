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川普就職倒數 美媒匿名報導恐面臨司法壓力

2025/1/14 07:19
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（中央社記者廖漢原紐約13日專電）美國新任總統川普就職進入倒數，川普政府首任期間對自由派媒體極不友善，主流媒體憂心，匿名與消息來源不清楚報導將面臨政府訴訟與調查，紛紛建議記者報導的敏感文件勿存放雲端，報導刊出後需盡速刪除數位儲存資料。

川普（Donald Trump）首任期間頻繁與媒體互動，召開記者會，期間多次公開與記者口角，白宮還曾禁止特定記者出席活動。20日將重返白宮的川普團隊，這次核心人員齊備，無須仰賴傳統華府人士，以自由派為主的美國媒體憂心，報導將面臨更大挑戰。

紐約時報（New York Times）指出，為避免記者與消息來源可能因洩漏聯邦資訊遭調查與傳喚，媒體記者與編輯已長期透過加密通訊系統來溝通，但多位新任官員已表示不排除對媒體動用法律手段，多家機構正在評估，是否有足夠資源處理來自官員的誹謗與訴訟案件。

某間以調查報導為主，任用非編制內記者的非營利媒體，已準備面對是否違反相關勞工法令的政府調查。

美國主流媒體如紐時、華盛頓郵報（Washington Post）與有線電視新聞網（CNN）等，報導與評論多傾向自由派與民主黨立場，長期與川普陣營針鋒相對。川普對這些媒體與記者也不假辭色，曾批評是「人民公敵」。

競選期間，川普本人與多名幕僚持續與自由派媒體交惡，獲提名出任聯邦調查局長的巴特爾（Kash Patel）選前曾說將「跟進這些媒體人」。將任聯邦傳播委員會（FCC）主席的卡爾（Brendan Carr）近期提及，可能吊銷對保守派有偏見電視台的聯邦執照。

多名媒體律師表示，最令人憂心的是川普政府可能增加傳喚次數，逼出記者的匿名消息來源。美國兩黨政府過去都想找出洩密者，拜登（Joe Biden）政府時期，司法部採行不輕易傳喚媒體的政策，但川普的司法部長可輕易取消。

紐時引述不具名人士說法報導，包括紐時在內，數家媒體業者律師與編輯，上月在司法部會晤部長長賈蘭德（Merrick Garland）討論政府傳喚媒體的狀況，他強調拜登政府未動用法院傳喚來處理內部洩密，但媒體別期待新政府會蕭規曹隨。

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近期紐時、華郵、華爾街日報（Wall Street Journal）、美聯社（Associated Press）與紐約客雜誌（The New Yorker）等媒體的律師與編輯，因政府可能透過司法傳喚危及機密來源，鼓勵記者採取降低風險的步驟。

媒體機構建議，與消息來源，甚至編輯台同事溝通時多使用加密軟體Signal，記者勿使用蘋果（Apple）、谷歌（Google）與亞馬遜（Amazon）數位雲端存放敏感文件與記錄，因為這些業者也可能收到傳票。也有人建議，報導刊出後需快速處理掉相關文件。（編輯：陳承功）1140114

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