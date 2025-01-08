加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
選後局勢
新聞專題
選後局勢1/137
首頁 / 國際

川普就職前 Meta宣布結束美國事實查核計畫

2025/1/8 09:49（1/8 10:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
社群媒體巨擘Meta Logo。（中央社檔案照片）
社群媒體巨擘Meta Logo。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）社群媒體巨擘Meta今天大幅刪減其內容審核政策，包括結束臉書和Instagram上的美國事實查核計畫，這是一項重大的轉變，以符合總統當選人川普未來施政的優先事項。

法新社報導，Meta創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）發文指出：「我們將裁撤事實查核人員，他們的政治偏見太深，破壞的信任比他們建立的還多，尤其是在美國。」

他表示，取而代之，臉書（Facebook）和Instagram等Meta平台「將使用類似於X（前稱推特，Twitter）的社群筆記（community notes），從美國開始」。

Meta令人意外的宣布，呼應了川普所屬共和黨和持有X的馬斯克（Elon Musk）長期以來對事實查核的抱怨。事實查核被保守派人士視為審查制度。

他們認為事實查核計畫不成比例地針對右翼聲音，導致佛羅里達州和德州等州擬制定法律限制內容審核。

Meta宣布結束美國事實查核計畫後，馬斯克在X發文指出：「這很酷。」

自川普去年11月勝選後，40歲的祖克柏持續努力與這位總統當選人和解，除了捐贈100萬美元給川普就職基金外，還做出內容審查轉變。

川普多年來一直嚴厲批評Meta和祖克柏，指控Meta對他有偏見，並揚言一旦重返白宮就會對這位科技億萬富豪進行報復。

川普在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受採訪，當回答記者提問此舉是否是祖克柏對川普威脅報復的回應時，川普回答：「可能是吧。」

2021年1月6日發生川普支持者攻擊國會大廈事件後，川普的臉書帳號被停用，他的帳號後來於2023年初重新啟用。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network, IFCN）主管霍蘭（Angie Drobnic Holan）說，這是在「極端政治壓力下」做出的決定。

他表示，此舉「將傷害社群媒體用戶，他們尋求準確、可靠的資訊以做出關於日常生活及與朋友、家人互動的決定」。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140108

#Meta
#川普
#祖克柏
#馬斯克
#白宮
#共和黨
#法新社
#美國
延伸閱讀
放眼格陵蘭與巴拿馬運河 川普升高擴張態勢川普指墨西哥灣屬於美國 將改名爲「美洲灣」川普：TikTok助選有功 支持在美至少暫時保留作品諷刺貝佐斯巴結川普遭退稿 華郵漫畫家怒辭
川普
川普長子私訪格陵蘭 未與政府官員見面川普提議讓加拿大成美國第51州 杜魯道斥毫無可能
Meta
Meta董事會迎新成員 川普親密盟友懷特入列Google、Meta等平台享新聞流量 澳洲擬課稅強制付費
選後局勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普威脅丹麥：不賣格陵蘭將面對高額關稅
108
更多編輯台推薦新聞：