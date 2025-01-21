【特派談新事】川普就職演說 宣示「黃金年代現在開始」

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：廖漢原／中央社駐紐約特派員

主題：川普就職演說

美國總統就職典禮於在美國首都在華府國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，川普宣誓就職後隨即發表演說。他在就職演說中提及「衰退已經結束」、「黃金年代現在開始」，宣示美國將進入新時代！

另外川普不僅重點回顧了他的政治理念與成就，還詳細透露了未來四年執政的政策方向，包括計劃簽署的重要行政命令，以及對美國內外重大議題的初步態度，這場演說引發全球高度關注。本集節目邀請中央社駐紐約特派員廖漢原，探討演說中透露的政策方向和即將簽署的重要行政命令，帶您了解川普再次執政可能為美國及國際局勢帶來的影響！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：王昱文｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2025.01.21】

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