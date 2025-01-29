【特派談新事】川普重返白宮 拉丁美洲的戰略變局

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主持人：陳妍君／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：李登文／中央社駐瓜地馬拉特派員

主題：川普上任後可能的拉丁美洲戰略及對拉美各國的衝擊影響

美國總統川普於上任當天即迅速簽署了數十項行政命令，影響不僅限於美國國內，也觸及拉丁美洲地區的政治與經濟。尤其是關閉美墨邊界，以及凍結援助拉丁美洲國家的預算，影響十分劇烈。另外川普還打算奪回巴拿馬運河等政策，都是希望能讓拉丁美洲國家遵循美國的戰略。

本集節目我們邀請中央社駐瓜地馬拉特派員李登文，以他在瓜地馬拉的觀察，分析這些政策對當地國家的實際影響，涵蓋從移民議題到經濟合作的各個層面。以及透過當地媒體的熱議話題，了解川普的新政如何改變美國在拉丁美洲的戰略布局。收聽本集節目，帶您了解美國總統川普的回歸是否將改變拉丁美洲的未來？

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃晴｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2025.01.29】

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