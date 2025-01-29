【特派談新事】川普重返白宮 拉丁美洲的戰略變局
2025/1/29 18:12（1/29 18:16 更新）
主持人：陳妍君／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：李登文／中央社駐瓜地馬拉特派員
主題：川普上任後可能的拉丁美洲戰略及對拉美各國的衝擊影響
美國總統川普於上任當天即迅速簽署了數十項行政命令，影響不僅限於美國國內，也觸及拉丁美洲地區的政治與經濟。尤其是關閉美墨邊界，以及凍結援助拉丁美洲國家的預算，影響十分劇烈。另外川普還打算奪回巴拿馬運河等政策，都是希望能讓拉丁美洲國家遵循美國的戰略。
本集節目我們邀請中央社駐瓜地馬拉特派員李登文，以他在瓜地馬拉的觀察，分析這些政策對當地國家的實際影響，涵蓋從移民議題到經濟合作的各個層面。以及透過當地媒體的熱議話題，了解川普的新政如何改變美國在拉丁美洲的戰略布局。收聽本集節目，帶您了解美國總統川普的回歸是否將改變拉丁美洲的未來？
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃晴｜文字編輯：黃永嵊
立即收聽：【特派談新事｜ 2025.01.29】
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com
影片來源：中央社
- 2025/01/27 15:08
- 2025/01/21 18:51
- 2025/01/17 15:52
- 2025/01/15 18:42
- 2025/01/13 15:32
- 2021/08/31 14:22
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀