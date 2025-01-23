宏都拉斯揚言關閉美軍基地 美議員提案斷絕一切援助

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市22日專電）宏都拉斯總統卡斯楚日前威脅美國總統川普，只要大規模驅逐宏國移民，就會關閉美軍在宏國的軍事基地；美國聯邦眾議員奧格茲為此提出「宏都拉斯法案」，若宏國關閉美軍基地，將授權總統中止對宏都拉斯的所有援助。

卡斯楚（Xiomara Castro）1日公開警告川普（Donald Trump），如果美國大規模驅逐宏都拉斯移民，她將會關閉美國在宏國的巴麥洛拉（Palmerola）軍事基地作為報復。此舉引起美國共和黨籍聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）不滿，近日提出一項「宏都拉斯法案」，只要宏國關閉美軍基地，就授權總統中止對宏都拉斯的所有援助，包括一切經濟、人道和軍事上的支援。

奧格茲批評卡斯楚是「馬克思主義者」，並警告宏都拉斯將因其政策付出沉重代價。他強調，美國自從2001年以來，已經向宏都拉斯提供超過27億美金（約新台幣850億元）的援助，但現在宏國總統居然威脅要驅逐美國的軍事力量，這是不可接受的。

此外，宏都拉斯的經濟也極度依賴美國。根據統計，目前居住在美國的宏都拉斯移民超過100萬人，絕大多數沒有合法身分。而他們每年匯回母國的款項，佔宏都拉斯約25%的國民生產毛額（GDP）。

目前已經有28萬名宏都拉斯非法移民，被美國列入計畫驅逐名單。如果移民被大規模遣返，宏都拉斯的經濟可能面臨崩潰，大量失去收入來源的家庭將陷入貧困，進一步造成宏國的社會動盪。

引起兩國針鋒相對的巴麥洛拉空軍基地，目前由500名美軍士兵以及500名宏都拉斯人員駐守，共同組成「BRAVO聯合特遣部隊」。該基地設施先進，可以24小時全天候運作，並且跑道足以起降美軍現役最大型軍用運輸機。而除了最重要的打擊毒品和軍事用途外，巴麥洛拉基地也肩負該區域的人道救援任務。

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宏都拉斯國內對卡斯楚的態度也出現反對聲音，認為威脅關閉基地和美國翻臉無疑是「以卵擊石」，將導致宏都拉斯失去美國的經濟援助，同時在國際社會上更為孤立。但也有部分人士支持卡斯楚，認為她的立場，是對於美國長期忽視中美洲需求的一次強力反擊。

當地媒體分析，卡斯楚關閉基地的態度不只是針對川普的移民政策，也是利用中國來制衡美方壓力的籌碼。因為如果失去基地，美國在中美洲的軍事布局將受到嚴重影響。美國若是斷絕所有援助，宏都拉斯可能會更依賴來自中國的資金和基礎建設，徹底向中國靠攏。（編輯：陳慧萍）1140123

卡斯楚 宏都拉斯若關閉美軍基地 美國打擊毒品行動恐受挫