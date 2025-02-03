【文化普拉斯】從經典金曲到巨星合體 周杰倫「嘉年華」演唱會精彩瞬間回顧

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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者

‧與談人：王心妤／中央社記者

主題：文化+雙周報 周杰倫演唱會回顧

歌王周杰倫時隔7年，在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會，吸引無數歌迷共襄盛舉。演唱會現場，周杰倫重現「黃金甲」、「本草綱目」等多首經典歌曲，並邀請特別嘉賓五月天、江蕙、動力火車同台獻唱，讓歌迷大飽耳福。

本期我們邀請全程參與演唱會的中央社記者王心妤，和我們分享周杰倫演唱會觀後感。從演唱會舞台的架設、特殊的樂器演奏橋段，台上台下巨星雲集的高光時刻，一次為你揭曉！收聽本期文化普拉斯，和我們一起回顧周杰倫「嘉年華」演唱會的動人瞬間。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ王心妤】