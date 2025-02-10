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【文化普拉斯】「家庭美術館」計畫推出新書 解謎藝術家顧福生

2025/2/10 15:55（2/10 16:15 更新）
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作家吳垠慧（左）推出新書「人體．變奏．顧福生」，帶領讀者認識台灣美術史的重要人物顧福生。中央社記者徐肇昌攝 113年12月24日
作家吳垠慧（左）推出新書「人體．變奏．顧福生」，帶領讀者認識台灣美術史的重要人物顧福生。中央社記者徐肇昌攝 113年12月24日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：吳垠慧／作家、獨立記者

主題：解謎台灣前輩藝術家顧福生

顧福生1935年生於上海，1948年隨父親顧祝同將軍遷台，是台灣現代美術的重要代表。自幼熱愛繪畫，師大藝術系（現美術系）畢業時已參與「五月畫會」的展出，畢生投入藝術創作。他忠於自我，不跟隨主流，反而專注於人體繪畫，以變形的身體、無頭的人，來表現內在的孤獨與掙扎。

本集我們邀請撰寫「人體．變奏．顧福生」的作者吳垠慧，與我們分享他對台灣美術界的觀察，並深入探討她撰寫的重量級新書「人體．變奏．顧福生」。這本書不僅是對藝術家顧福生的生平與創作的深度記錄，更是國立臺灣美術館「家庭美術館」計畫中的重要成果之一。收聽本集節目，帶領聽眾認識台灣美術史的重要人物顧福生！

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：黃永嵊
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ吳垠慧】

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
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影片來源：中央社
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