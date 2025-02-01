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【淨零好pod】從農業大縣到農工商科技城 張麗善談雲林轉型之路

2025/2/1 08:17（2/1 08:20 更新）
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中央社「城市永續高峰論壇」邀請各界專家、地方政府與會討論，雲林縣長張麗善以「農業新思維 智慧城鄉—雲林經驗」為題演講。 中央社記者謝佳璋攝 113年12月18日
中央社「城市永續高峰論壇」邀請各界專家、地方政府與會討論，雲林縣長張麗善以「農業新思維 智慧城鄉—雲林經驗」為題演講。 中央社記者謝佳璋攝 113年12月18日
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講者：張麗善／雲林縣長

主題：城市永續高峰論壇 張麗善談智慧城鄉治理經驗

為響應全球趨勢並推動城市永續發展，中央社舉辦「城市永續高峰論壇」，邀請各界專家、地方政府與會討論，共同探討城市發展的永續性。論壇邀請雲林縣長張麗善，分享身為全國最大蔬果及畜產中心的雲林，如何透過數位轉型及科技創新，讓雲林轉型成農工商科技城，邁向永續發展的未來。

本集節目將帶領聽眾深入了解雲林的歷史沿革及轉型策略。從雲林如何發掘宮廟及布袋戲文化特色，打造獨特觀光亮點，到建置「雲林數位農業行動平台」，讓產量穩定，也提升農漁養殖業產品附加價值，成為「雲林良品」行銷海外。收聽本集節目，和我們一起聽見智慧城鄉的未來發展！

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：艾昀熹

立即收聽：【淨零好POD｜ 2025.02.01

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

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