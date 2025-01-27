【文化普拉斯】從情報播送到和平之聲 短波讓世界聽見台灣

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：林欣誼／自由文字工作者

主題：回顧央廣短波廣播的黃金年代

「白天聽老鄧，晚間聽小鄧」，在反共意識強盛的時期，鄧麗君雖從未踏上中國，但她的歌聲仍透過短波廣播，跨過禁忌，深植中國民眾心中。

短波廣播，是最早的國際通訊手段的一種，透過在地球表面與大氣層間反射傳播的短波，將聲音傳遞至世界各地。即使在網路普及的現代，短波仍是少數能在網路中斷時維持通訊的方式，擁有無可取代的價值。

作為台灣歷史最悠久的國家公共廣播電台，中央廣播公司在20世紀戰爭下成立，經歷台灣戒嚴到民主的漫漫路程。邁向成立百年的央廣，現在對外播送20種語言，訊號覆蓋數十個國家，曾在烏克蘭語節目即時報導俄烏戰爭戰況，也在南韓戒嚴時播送最新消息，並透過多語言資訊讓新住民能掌握台灣生活資訊。

本集我們將帶領聽眾回顧央廣成立將近百年的歷史沿革，從戰時播送情報，到製作多語言節目，央廣如何透過短波讓世界聽見台灣的聲音？收聽本集文化普拉斯，帶您一同穿越短波廣播的黃金年代！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ林欣誼】



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