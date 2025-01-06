【文化普拉斯】突破語言與文化限制進軍國際 BL台劇無可救藥的純愛風潮

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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者

‧與談人：王心妤／中央社記者

主題：文化+雙周報【第169期】無可救藥的BL戀曲—解析BL台劇風潮

2019年5月，立法院三讀通過，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家。而早在同婚合法前，台灣第一部BL劇「HIStory 1」就已因為超高瀏覽量，成為首部進軍日本的BL網路劇。

本期我們特別探討BL台劇風潮興起的原因。中央社記者深入採訪了BL劇製作人及編劇，了解熱門BL台劇的特別之處與受廣大群眾喜愛的原因。從製作團隊如何挑選適合的演員，演出跨越性別及社會阻礙最純真的愛戀，到瞄準廣大「腐女」觀眾胃口，讓BL台劇突破語言和文化限制，進軍國際的成功方程式，一次為你揭曉！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

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