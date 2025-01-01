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【特派談新事】假扮路人、隱藏口音 中國言論空間緊縮下記者的應對之道

2025/1/1 15:39（1/1 15:54 更新）
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中國民眾2022年11月27日在北京街頭舉起白紙，抗議官方的COVID-19疫情管控措施。（路透社）
中國民眾2022年11月27日在北京街頭舉起白紙，抗議官方的COVID-19疫情管控措施。（路透社）
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主持人：朱建陵／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：呂佳蓉／中央社記者

主題：中國言論空間緊縮 北京採訪實錄

中國政府自2022年白紙運動以來，對言論自由的控制日趨高壓，採「原子化」的方式，深入每個細節管理。當事故發生時，地方政府會迅速封鎖消息直到人潮散去才對外通報，不僅讓記者採訪的內容更單薄，也壓縮了民眾「知」的權利。

在這樣的環境下，為了持續產出新聞報導，記者們發展出了一套因應對策，例如在新聞現場，利用東方臉孔混入人群、不開口說話隱藏南方人口音並同時觀察群眾輿情，並在被盤查時，假扮路人，和公安打模糊仗，以策安全。

本集節目我們邀請中央社記者呂佳蓉與聽眾分享，中國近年對言論自由管控的程度，台灣記者在中國採訪的優勢與劣勢及當前中國社會的真實狀況。收聽本集特派談新事，帶您更了解中國大小事。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：王昱文｜文字編輯：艾昀熹

立即收聽：【特派談新事｜ 2025.01.01

▶「特派談新事」IG圈粉／周永捷：搜尋 @plo1223
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

#中國
#王昱文
#白紙運動
#記者
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