官方壓制民間不支持 中國第四權持續減弱

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（中央社記者謝怡璇台北10日電）今年中國一連發生兩起央媒採訪受阻，中國資深媒體人長平表示，地方政府驅逐央視記者不常見，顯現中國對媒體加緊管制，記者地位及空間下降。而圓桌19發言人趙思樂則提到，現今中國記者面臨新聞自由被污名化、整體社會氛圍影響困境，致使記者一職得承擔更多風險。

河北燕郊今年3月中旬發生爆炸案，造成7死27傷。中國官媒央視記者在直播報導事故時遭多名穿著黑衣制服的男子擋住鏡頭，並要求記者離開；11月新華社旗下的「經濟參考報」調查記者在安徽某高鐵施工地採訪，施工單位為節省成本將建材換成不符鐵路行業標準的仿冒品一事，記者手機被搶，手部受傷流血。

為此，中央社採訪由華人和國際社會的媒體從業人員與專家所組成的獨立團體「圓桌19」。

中國資深媒體人、圓桌19發言人長平接受訪問時指出，地方政府出事不願被報導的現象一直存在，但過去因為央媒有較高權力，地方政府通常不敢拒絕採訪，若地方政府責任壓力較大時，則會透過行賄等行為避免報導，直接驅趕央媒記者的做法並不多見。這種現象與中國對媒體管制加緊，導致記者的地位及空間下降有關。

圓桌19發言人趙思樂則認為，此次事件顯示記者的地位越來越低，過去地方政府會忌憚中央來的媒體記者，便會好酒好菜招待，事後再施壓媒體不報導，但現在地方政府更敢於直接拒絕官媒採訪。

針對河北燕郊爆炸央視記者採訪受阻一事，中國記協罕見以「正當採訪是記者的權利」為題發聲明表示，一紙通稿不能代替現場報導，並反問「若沒有媒體記者，公眾怎樣找答案？」，點出中國新聞媒體困境。

長平感嘆，央視在20年前有檔名為焦點訪談的節目，報導腐敗、警察濫權、消費陷阱等案件，當時有句話稱，「北有焦點訪談、南有南方周末」。但自胡錦濤時代末期，媒體報導空間持續收縮，習近平上台後又有強硬的中央意識形態要求，「七不講」就是一例。他認為這不僅是對高校（大專院校）教師的要求，也是對媒體的要求。

長平說明，從南方周末新年獻詞事件中，以「中國夢，憲政夢」為題的獻詞遭修改、黨大還是法大被評為偽命題，及過去南方周末和炎黃春秋對大躍進、文革進行反思，被官方稱為歷史虛無主義，都顯現媒體討論的空間不斷縮減。

趙思樂則提到，早期很多民間社會運動都曾被市場化的官媒報導，像愛滋病、B型肝炎反歧視、收容教育等，但現在不僅僅是法制、社會制度不能談，連相對軟性、文化面的報導，女權、LGBT權利、同志親友會都不得報導，這些題材都被視為西方勢力、顏色革命的代名詞，「很多話題被放到國家和對境外勢力的衝突框架上，大帽子一罩上去，很多事情都不能報導」。

中國官方長期打壓新聞自由，對記者施加各種控制和審查。近年隨著中國民間出現部分反對揭黑報導的聲浪出現，現今的中國記者還得承擔輿論壓力，致使記者一職帶來人身安全風險提高。

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長平提到，以前中國民間社會對負面報導大多是歡迎的，特別是涉及食品安全部分。但現在有主動討好官方、受官方指導的自媒體監督記者或異議人士，或稱報導與境外勢力有關，「中國媒體還是有很多記者，但調查記者已經越來越少，甚至是絕跡了」。

趙思樂表示，現在新聞自由的概念很大程度地被污名化，被視為西方的普世價值，輿論環境也被主流更加限制，使有自由化思想的人變得更加孤獨、原子化，而這不僅僅是官方所帶來的壓力，整個社會氛圍都使得個人沒有動力努力，新聞自由和媒體的品質呈現斷崖式的下跌。（編輯：呂佳蓉）1131210