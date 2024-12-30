【文化普拉斯】從鹿野忠雄到劉克襄 「流火」記跨越百年的台灣自然觀察

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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者

‧與談人：劉克襄／自然觀察學作家

主題： 走訪台灣山林 追尋鹿野忠雄的少年足跡

百年前，日本博物學家鹿野忠雄來到台灣就讀高中，攀越台灣多座高山，將實地踏查經歷寫進調查筆記，為台灣留下了珍貴的自然調查紀錄。自然觀察學作家劉克襄耗時多年，細心梳理這位傳奇人物的資料，跟著鹿野忠雄一份調查報告中的「著者踏查線圖」，追尋他的足跡，完成30萬字的報導文學作品「流火──鹿野忠雄的台灣養成」。

本集我們將帶領聽眾一起回顧劉克襄研究鹿野忠雄並撰寫出「流火」的歷程，從他對鹿野忠雄著迷的原因，研究鹿野忠雄過程中獲得的新發現及他對自然生態觀察與文學的熱愛，一一向聽眾分享。收聽本集文化普拉斯，帶您了解這段跨越百年的自然觀察記錄。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃晴｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ劉克襄】

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