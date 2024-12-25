【特派談新事】川普強勢回歸！失序的國際局勢將帶來哪些挑戰？

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：陳妍君／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：廖漢原／中央社駐紐約特派員

主題：川普即將上台，韓國、日本和中東政局可能帶來哪些挑戰？

南韓總統尹錫悅遭國會彈劾的新聞震驚全球，憲法法庭的裁定將在未來數月內揭曉，或將改變南韓政治版圖。補選中可能出現的在野黨候選人，也讓台、美、中等地高度關注其未來政策方向，各國也在新的多邊關係中尋求新平衡。

另一方面，隨著川普即將於2025年再度就任美國總統，他的政府面臨諸多複雜的國際挑戰。從亞太地區的局勢演變到南韓內政危機，美國外交政策是否會隨之調整？以及對中東和烏克蘭情勢又會有甚麼發展呢？本集節目邀請中央社駐紐約特派員廖漢原，與聽眾分享瞬息萬變的國際局勢！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.12.25】

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com