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【特派談新事】川普強勢回歸！失序的國際局勢將帶來哪些挑戰？

2024/12/25 18:52（12/25 18:55 更新）
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美國總統當選人川普。（路透社）
美國總統當選人川普。（路透社）
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主持人：陳妍君／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：廖漢原／中央社駐紐約特派員

主題：川普即將上台，韓國、日本和中東政局可能帶來哪些挑戰？

南韓總統尹錫悅遭國會彈劾的新聞震驚全球，憲法法庭的裁定將在未來數月內揭曉，或將改變南韓政治版圖。補選中可能出現的在野黨候選人，也讓台、美、中等地高度關注其未來政策方向，各國也在新的多邊關係中尋求新平衡。

另一方面，隨著川普即將於2025年再度就任美國總統，他的政府面臨諸多複雜的國際挑戰。從亞太地區的局勢演變到南韓內政危機，美國外交政策是否會隨之調整？以及對中東和烏克蘭情勢又會有甚麼發展呢？本集節目邀請中央社駐紐約特派員廖漢原，與聽眾分享瞬息萬變的國際局勢！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.12.25

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

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