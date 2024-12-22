加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

日本李登輝之友會演說 安倍昭惠盼找到「不要有事」道路

2024/12/22 19:15（12/22 19:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本李登輝之友會22日舉辦年度忘年會，日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠受邀進行專題演講。（李登輝基金會提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月22日
日本李登輝之友會22日舉辦年度忘年會，日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠受邀進行專題演講。（李登輝基金會提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北22日電）日本李登輝之友會舉辦年度忘年會，日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠受邀發表專題演講時提到，「台灣有事，就是日本有事」，的確是安倍晉三的重要話語，但她更希望找到一條「不要有事」的道路。

李登輝基金會晚間發布新聞稿指出，日本李登輝之友會22日舉辦年度忘年會，安倍昭惠受邀與會並以「我對台灣的寄望」發表專題演講，駐日代表李逸洋也是座上嘉賓。

安倍昭惠表示，不論是對安倍晉三或日本人，前總統李登輝的影響實在非常重要，讓人重思與重拾所謂的日本精神。而「台灣有事，就是日本有事」確實是安倍晉三的重要話語，但她愛好和平，因此更希望能找到一條「不要有事」的道路。

安倍昭惠提及，她曾陪安倍晉三出席跟美國總統當選人川普伉儷的餐會，日美兩位領導人談到二戰太平洋戰爭時，都一致認為如果他們兩人當時是日美領袖，那就不會發生戰爭。

安倍昭惠表示，對安倍晉三來說，李登輝是導師、父親、哥哥與同志，希望眾人延續兩人的遺志，持續深化日台兩國情誼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李登輝基金會指出，基金會執行長鄭睦群、顧問早川友久出席活動，並轉致基金會董事長李安妮的親筆信給安倍昭惠。李安妮在信中提到，希望彼此承繼如同李登輝與安倍晉三之間的羈絆，共同為台灣與日本的未來而努力。

鄭睦群在忘年會致詞時宣布，李登輝基金會將於2025年6月2日晚間，偕台灣國家交響樂團在東京三得利音樂廳舉行「李登輝紀念交響樂」，誠摯邀請安倍昭惠蒞臨，在日本以磅礡的樂音訴說李登輝的人生故事。安倍昭惠說，非常期待能再次與李安妮共同聆賞美妙的音樂。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131222

#川普
#日本
#安倍晉三
#李安妮
#李登輝
#安倍昭惠
#李登輝基金會
#鄭睦群
延伸閱讀
安倍昭惠與川普夫婦會面後發文說緣由 稱「丈夫一定也很高興」日跨黨派議員520來台觀禮人數史上最多 安倍遺孀與姪子出席昭和櫻緣牽台日情 也將串連西班牙情誼
安倍昭惠
安倍昭惠赴李登輝之友會演講 籲珍惜台灣這個國家日媒：川普認為中國與台灣是重大問題
李登輝
國史館新書：李登輝訪康乃爾 柯林頓政府曾威脅報復不忠於任何政黨 姚立明：心中認定中華民國從未改變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：