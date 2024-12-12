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國史館新書：李登輝訪康乃爾 柯林頓政府曾威脅報復

2024/12/12 19:10（12/12 19:39 更新）
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圖為1995年前總統李登輝（中）抵達美國康乃爾大學，應邀發表致詞。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北12日電）故總統李登輝1995年訪美並回母校康乃爾大學演講，國史館新書解密美方文件披露，美方當時要求李登輝自己公開表態不訪美，要向台灣傳達「更嚴厲的信息」，並談及「威脅的報復條件」。但嚴厲信息與報復條件內容，美方未解密。

國史館將於14、15日舉行「戰後台美關係－從經濟發展到國防安全」新書發表暨學術討論會，發表「美國國家安全與對台政策檔案選譯（五）、（六）」兩冊新書，第五冊主要集中在美國總統布希（George H. W. Bush）至柯林頓（William J. Clinton）時期（1989-2001）的對台國安決策解密文件。

由於李登輝1994年5月過境夏威夷時，受到美方不禮貌待遇，引發美國輿論嘩然，解密文件顯示，美方於同年9月宣布檢討對台政策。

「選譯」第五冊第50頁提到，美國務院官員1994年9月在參議院外交關係委員會提出「Taiwan Policy Review」裡表示，「倘若在與台灣的關係中引入中國無疑認為是官方關係的政策，而脫離數屆政府的基本政策，那將是一個嚴重的錯誤。這就是為何政府強烈反對國會，試圖立法讓『中華民國』最高領導人訪美的嘗試」。

不過，1995年2月起，美國聯邦眾議院兩黨議員紛紛發言，歡迎台灣領導人訪問美國，康乃爾大學也於同年3月正式邀請李登輝訪問母校，當時的柯林頓政府在李登輝訪美議題上感受到壓力。

根據第五冊第55到57頁的解密電報，美國務院當時致美國在台協會（AIT）台北辦事處長貝霖（B. Lynn Pascoe），於1995年2月23日要求AIT迅速與李登輝會面，解釋美國政府立場：「確認可考慮於夏威夷過夜過境」。但前提是，不尋求在「今年至1996年」訪問美國。

該電報建議的談話要點，還包括：「（如果需要）這將阻止您（李登輝）造訪康乃爾大學。我們知道這可能會讓您失望。但我們認為這樣的訪問不符合雙方共同利益」。

隨著美國眾議院以396票對0票通過讓李登輝訪美的決議案，第五冊第61頁解密1995年5月8日，美國務院的「為國會有關台灣高層訪問決議案簡報備忘錄」。

這份備忘錄提及，對於9日要召集時任駐美代表魯肇忠前，要求李登輝自己「發表公開聲明」制止國會山莊的立法動作，並「升級我們的呼籲。召見魯肇忠，向其傳達更嚴厲的信息」、「具體說明如果台灣不扭轉局面所將會面臨的後果」。

備忘錄也披露，「一個需要考慮的因素是：我們威脅的報復條件幾乎肯定會被公開曝光，從而成為政府部門與國會山莊台灣支持者間的爭議話題」。

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不過，備忘錄提及「更嚴厲訊息」與「報復條件」的內容，因解密檔案分別有2行與1段文字未解密，而無法得知。

之後，因當時的柯林頓政府意識到無法阻止李登輝訪問康乃爾大學，內部也開始思考讓李登輝來訪，第五冊第78頁解密的備忘錄提及，改採所謂「控管」（Managing a Visit to Cornell University by President Lee Teng-hui of Taiwan），對外理由是李登輝的簽證是一次非正式私人訪問，目的只是讓康乃爾大學向其最傑出的畢業生之一，授予以他名字命名的講座。（編輯：翟思嘉、林克倫）1131212

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