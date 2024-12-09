台聯肯定總統台灣不走回頭路說法 反對獨裁戒嚴統治

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（中央社記者范正祥台北9日電）韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布緊急戒嚴，隨即遭國會否決解除，引發討論。台灣團結聯盟黨主席周倪安今天表示，台聯肯定總統賴清德日前所說民主台灣絕對不能也不會走回頭路。她說，台聯沿襲故總統李登輝的精神，堅決反對獨裁戒嚴統治的基本立場。

台聯下午發布新聞稿，周倪安指出，賴總統日前出訪帛琉回應韓國戒嚴議題表示，民主台灣絕對不能也不會走回頭路，又在文化部國家人權博物館舉辦「2024年世界人權日」典禮宣示確保人權三大主張，包括台灣人權立國永不改變、堅持民主自由的憲政體制、民主台灣不走回頭路。這點是以故總統李登輝為精神領袖的台聯也同意的。

周倪安表示，台灣自1949年頒布戒嚴令進行獨裁統治，以黨禁、報禁箝制人民集會遊行言論自由，至1987年解嚴，戒嚴超過38年，是全世界戒嚴最長的國家，國際形象、經濟發展付出的代價，非同小可，國民黨應對過去戒嚴台灣向台灣人道歉。

她表示，李登輝1991年在總統任內宣布解除動員戡亂臨時條款，並在1998年制定「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」以及回復名譽等等救濟措施，在在顯示力行轉型正義的政策，就是避免重走戒嚴回頭路的方向。

周倪安指出，李登輝推動民主改革及轉型正義，才有今天的民主台灣。時至今日，台灣既不該也不能有走獨裁回頭路的條件。

周倪安表示，台聯沿襲李登輝的精神，堅決反對獨裁戒嚴統治的基本立場。當前中共軍事威脅台灣日益加劇，台聯認為台灣民主是對抗中國的制度性武裝，應力行民主憲政的自由價值。（編輯：翟思嘉）1131209