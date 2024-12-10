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不忠於任何政黨 姚立明：心中認定中華民國從未改變

2024/12/10 17:22
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（中央社記者王承中台北10日電）司法院副院長姚立明遭質疑政治變色龍，姚立明今天表示，一路走來，他心中認定的是中華民國，中華民國沒有人能否認，他也沒有變色問題，除非認為中華人民共和國是一個叛亂團體，才是一個中國，所以兩岸當然是兩個國家，他從來沒有改變這個論述。

立法院全院委員會今天審查司法院副院長被提名人姚立明，姚立明在口頭報告時表示，他的政治經歷曾跨越不同黨派，被認為是變色，但不忠於特定政黨，就是他只忠於專業、良心的證明。

民進黨立委邱議瑩在詢問時指出，很多人看到姚立明的政治經歷，從新黨、台灣人權聯盟，再到民進黨，就認為姚立明是變色龍，中間的過程轉換，她不想用變色龍來形容，但到底是什麼樣的情況，讓姚立明政治立場的轉變如此明顯，所遵循的政治信仰為何。

姚立明表示，他過去代表新黨參選立委，當時新黨的兩岸主張是「反共、反台獨、保衛中華民國」。當前總統李登輝提出兩國論，有些國民黨的政治人物替兩國論辯論，今天講到九二共識，又為九二共識來辯論，他個人不會這樣做。

姚立明指出，他之所以離開新黨，是因為他提出「一中兩國」理論，概念就是沒有人能夠否認中華民國，重點是承不承認中華人民共和國，當李登輝廢除動員戡亂時期臨時條款，不把中華人民共和國當叛亂團體後，中華人民共和國就當然是一個國家。

姚立明強調，換句話說，從李登輝時代以後，他認為兩岸就是兩國關係，從來沒變過。

邱議瑩詢問，所以到今天為止，心中認定的是中華民國，沒有變色問題。姚立明指出，中華民國沒有人能否認，他也沒有變色問題，除非認為中華人民共和國是一個叛亂團體，才是一個中國。

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姚立明表示，中華民國不是討論的對象，只有中華人民共和國是什麼，才是台灣要面對的憲法問題，中華人民共和國要不是叛亂團體，要不就是被台灣接受並承認的國家，所以兩岸當然是兩個國家，他從來沒有改變這個論述。

姚立明指出，所謂的兩國，不是針對中華民國來討論，只有中華人民共和國才是台灣必須要在憲法中定位的一個單位，他認為這不符合現實，因為憲法中沒有規範，政治實務上也不可能，所以兩岸當然是兩個國家。（編輯：張若瑤）1131210

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