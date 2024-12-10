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藍委修憲法訴訟法 姚立明：誰來遏止行政機關濫權

2024/12/10 17:09
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（中央社記者王承中台北10日電）國民黨立委提案修正憲法訴訟法，逾百名律師認為恐癱瘓憲法法庭。司法院副院長被提名人姚立明今天表示，削弱憲法法庭的功能，傷害最大的是人民的釋憲權，也不會有利於立法院凌駕行政權。如果沒有違憲審查，誰來遏止行政機關對立法機關的濫權。

立法院全院委員會今天審查司法院副院長被提名人姚立明，對於國民黨立委翁曉玲推動修改憲法訴訟法，姚立明在接受民進黨立委邱議瑩詢問時表示，修法可能會造成憲法法庭經常因為無法湊足人數，而無法做成判決，一定會扭曲憲法法庭作為憲政機關的憲法設計。

姚立明指出，最危險的是，憲法法庭因為人數不足無法釋憲，傷害最大的是人民的釋憲權。現在大法官的案件有90%以上都是人民聲請，如果不能開會解釋、違憲審查，對於人民的憲法權利保護是一個傷害。

姚立明表示，講極端一點，沒有憲法法庭的經常性審查，權力最大的是行政院跟總統，不是立法院。因為行政機關擁有最大的資源跟權力，如果立法院通過的法律，總統不公布、行政院不執行，如果沒有違憲審查，誰來遏止行政機關對立法機關的濫權。

姚立明說，當然他不能針對立法院的立法討論，但要提醒，削弱憲法法庭的功能，不是有利於立法院凌駕行政權，而是剛好相反。

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姚立明也表示，他也心知肚明，大法官人事案要獲得立法院通過的機率很小，但不管結果如何，他仍願意盡心盡力。

國民黨立委翁曉玲等人提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正草案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。（編輯：林興盟）1131210

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