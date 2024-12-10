姚立明：修憲程序有違憲之嫌 公民複決實務不可行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北10日電）司法院副院長被提名人姚立明今天表示，他認為憲法（增修條文）規定的修憲程序有違憲之嫌，後半段有關公民複決部分，實務上幾乎不可行，因而必須透過憲法解釋來適應社會變化，解釋的平衡變得非常重要，也是現在大法官最需要有的。

立法院全院委員會今天審查司法院正副院長被提名人，上午審查院長被提名人張文貞，下午則是姚立明。

民進黨立委沈發惠表示，目前台灣的制度修憲非常困難，然而，整個社會的變化，政治情勢導致權力分立發生問題，讓憲法解釋格外重要。

姚立明說，他個人認為憲法（增修條文）的修憲條文有違憲之嫌，前面有關須經立法院3/4出席及3/4決議，都還可能達成，後半段有關公民複決部分，在實務上幾乎不可行，這已經侵害國民主權。在修憲條文沒有辦法宣告違憲，並有另外設計之前，大法官因應社會變化，必須透過憲法解釋適應變化。因此，憲法法庭不是單純的司法官，也是憲政機構，因為會被動介入權力之間的爭議，成為權力分配的一份子。

姚立明指出，為了彌補修憲困難，及司法自治要維持平衡，免得被認為可能取代司法權、立法權，解釋的平衡就變得非常重要，其最重要的目的是保護憲法的核心價值，立法、行政的互動要保護的內涵能落實，這一點是現在大法官最需要有的。

姚立明表示，他曾對上述公開表示過意見，可能是他被總統賴清德提名的原因，他也是因為這一點才會接受提名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沈發惠說，外界及立委質疑姚立明換政黨，但換政黨不是問題，有沒有中心思想才是檢驗適任與否的關鍵，如同當年很多人高喊反共、保衛中華民國，現在做的事卻讓他聽來格外諷刺。

姚立明表示，他的中心思想奠基在憲法，也就是中華民國，保衛中華民國的概念，就是憲法的概念。他當初是被新黨創黨元老邀請加入新黨，他的家庭背景讓他當時對中國有很多憧憬，也多次進出過中國，接觸的對象主要是教會人士，看到很多牧師被壓迫、逮捕，後來再也沒有往來，共產黨根本不能互動，根本沒有一丁點想要交朋友的善意。（編輯：翟思嘉）1131210