姚立明駁斥政治變色龍質疑 曝韓國瑜也曾邀請他

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（中央社記者王承中台北10日電）司法院副院長被提名人姚立明遭質疑政治變色龍，他今天表示，過去都是被動邀請，所以不是變不變的問題，而是他沒有把任何人當做對手，甚至立法院長韓國瑜在選高雄市長前也有邀請他。他接觸任何政治人物，不需要變動，為何要排斥任何人。

立法院全院委員會今天審查司法院副院長被提名人姚立明，姚立明在口頭報告時表示，他一生不求官，有人質疑他的提名政治酬庸，可是要獲得立院通過非常不容易，這麼崎嶇困難的路，怎麼能說是酬庸。他的政治經歷曾跨越不同黨派，被認為是變色，但不忠於特定政黨，就是他只忠於專業、良心的證明。

國民黨立委王鴻薇在對姚立明詢問時指出，外界之所以稱姚立明是政治變色龍，不管姚立明在新黨、倒扁行動副總幹事、柯文哲參選台北市長競選總幹事、總統賴清德競選總顧問，變來變去。也許姚立明認為有些人改變了，所以自己才要改變。

姚立明回應，他全是被動的，被動地被柯文哲、施明德、賴總統邀請，甚至被動參與新黨選舉立委，全都不是他主動。所以不是變不變的問題，而是他沒有把任何人當做對手。甚至立法院長韓國瑜在選高雄市長前也有邀請他，大家都不知道，但是他沒有變。

姚立明說明，他接觸任何一位政治人物，不需要變動，為什麼要去排斥任何人。

王鴻薇指出，所以姚立明的解釋是自己沒有變，都是人家來邀請。姚立明回應，對啊。

對於姚立明稱自己一生不求官，王鴻薇指出，姚立明過去幫柯文哲選台北市長，自己不入閣，但其妻楊芳玲出任台北市法務局長；擔任小英基金會董事，前總統蔡英文當選後，提名楊芳玲出任監委；這次幫忙賴總統，被提名為司法院副院長。

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姚立明表示，當時柯文哲勝選台北市長後來詢問他，他拒絕進台北市府，柯文哲又問他能否麻煩楊芳玲來幫忙，他對柯文哲說，「這點我不能決定，然後我就走了」。是柯文哲後來親自打電話給楊芳玲，他回家才知道，這跟他求官應該沒有關係。

姚立明強調，蔡英文也從來沒有跟他聯絡過楊芳玲有關的事情，而是有人推薦給蔡英文，在蔡英文面前，他一個字都沒有提過。（編輯：張若瑤）1131210