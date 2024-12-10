週刊爆柯文哲曾想「柯盧配」 周榆修：沒有這回事

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（中央社記者陳俊華台北10日電）週刊報導，檢廉查獲民眾黨主席柯文哲涉案鉅額金流，民眾黨秘書長周榆修表示，重複的劇情不斷地演，這些都當劇情看吧。至於傳柯文哲在藍白合破局後，曾找上台中市長盧秀燕，周榆修回應，沒有這回事。

鏡週刊今天報導，檢廉偵辦柯文哲涉京華城案，在柯文哲的行動硬碟查獲8張鉅額支票影像，掌握相關金流，總計柯文哲涉京華城收賄案及侵占政治獻金不法金額已逾新台幣1億餘元。8月30日檢廉上門搜索，柯文哲拖1個小時才開門，急忙刪除手機資料及對話，但忘了處理行動硬碟成為全案破口。

台灣民眾黨上午舉行「防災士中隊」成軍記者會，民眾黨秘書長周榆修，立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、張啓楷等人出席。

周榆修表示，「又來了」，重複的劇情不斷地演，已經講得很清楚，沒有拖延，當時也有通電話，柯文哲還請他們配合檢廉，趕快請黨部人員去開門。

另外，鏡週刊報導，去年藍白合破局後，柯文哲透過藍營人士聯繫台中市長盧秀燕陣營，希望促成「柯盧合」。周榆修指出，「沒有這回事」，這從哪裡冒出來的，請放消息的人自己講清楚。

當媒體繼續追問鏡週刊相關報導時，黃國昌則跳出來回應，「有除了鏡週刊以外的問題嗎？不好意思我真的沒有時間待在這邊，回覆莫名其妙的週刊所寫的任何東西」。

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至於民眾黨代表選舉後，以黃國昌、黃珊珊的「雙黃派」是最大派系，並傳出黃珊珊透過爭取中評委來復權。黃國昌說明，民眾黨所有黨公職最重要的是在自己工作崗位上把工作做好，不要辜負支持者的期待與託付，莫名其妙的放話大可不必，對黨的發展毫無幫助。

黃珊珊提到，「雙黃突然間變成有40幾席（黨代表）好可怕」，無中生有的假新聞不需要回應，任何人想要分裂、拆散、撕裂民眾黨，都是空想。（編輯：張若瑤）1131210