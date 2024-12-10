姚立明：認同可修法 賴總統不可能宣布戒嚴

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（中央社記者陳俊華台北10日電）國民黨立委吳宗憲今天指出，最近有立委提案修法，將戒嚴的追認時間由1個月改為24小時，詢問司法院副院長被提名人姚立明是否認同。姚立明說，他當然同意，認同韓國制度、應可修戒嚴法。

立法院全院委員會今天下午審查司法院副院長被提名人姚立明。國民黨立委吳宗憲指出，姚立明在2007年曾發表一篇文章「從憲法的功能與實踐論內閣制修憲」，並稱憲政有太多弊病，行政院是最高行政機關，實際上卻是聽命於權力毫無任何節制的超級大總統。

吳宗憲說，2014年時姚立明也曾與前民進黨立委林濁水主張要朝內閣制修憲，並提到連任的總統8年只需被民意檢驗一次，是有權無責。他問姚立明，是否支持要有足夠制衡總統的機制，姚立明說，「是」，至今沒有變過。

吳宗憲表示，中華民國目前對總統的問責是什麼；姚立明說，「沒有」，應該修改。吳宗憲說，總統賴清德選了輔選大將擔任大法官，這不就是一種自身權力的濫用嗎；姚立明表示，提名大法官要符合司法院規定，也有一定程序、並經立法院同意，有3關要過。

姚立明表示，尤其現在立法院並沒有多數席次是跟總統相同的政黨，「這麼崎嶇的路，我不覺得他（賴總統）是在酬庸我」，有更多職務不需要經過立法院。

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另外，吳宗憲指出，這次韓國戒嚴可以在6小時內就化解危機，是因韓國國會可主動集會、解除戒嚴，但台灣要被動等總統提交後，再決議追認或不追認，這1個月時間可能已幹盡所有壞事。他問，就姚立明所認識的賴總統，有沒有可能宣布戒嚴；姚立明說，不可能。

吳宗憲表示，賴總統只說「民主不走回頭路」，但從沒說絕對不宣布戒嚴，只能創造更好的制度來保護國家；最近有立委提案將追認時間由1個月改為24小時，是否認同。姚立明說，「我當然同意」，他也認同韓國的制度，應該可以修改戒嚴法的規定。（編輯：林興盟）1131210