藍委提停降公務員所得替代率 藍綠擬先公聽會再審查

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（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院司法及法制委員會今天排審國民黨立委所提年改修正草案，民進黨立委希望先開公聽會再審查條文。經兩個多小時討論，藍綠召委都說會開公聽會，會議主席、國民黨立委吳宗憲說，今天詢答完畢、條文宣讀後就散會。

吳宗憲表示，綜合立委發言，大家都很慎重面對每個法案，「慎重面對是我們的責任，我也會開公聽會」。

立法院司法及法制委員會今天排審攸關年改的公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案等案，包含國民黨立法院黨團在內，國民黨立委一共提出20個修法版本，銓敘部長施能傑等人列席說明。

根據國民黨團的版本，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止逐年降低所得替代率。

程序發言階段，民進黨立委吳思瑤、沈伯洋等人多次發言，主張年金修法應該要「先公聽、再審查」。

民進黨立委鍾佳濱則說，大家關心軍公教人員權益時，要有永續的思維，任何人進入公部門為國奉獻，他們的退休生活，國家要用制度來保障，「我們不是年金改革的敵人，而且在年改中沒有誰是敵人」。

國民黨立委李彥秀表示，立法院本來就是討論議案的地方，軍公教不是敵人，不是討論修法版本就是反對年改，希望朝野靜下心來好好思考。

國民黨立委羅智強指出，可以開公聽會，但希望不要變成拖延解決公務員退休保障受到侵害的理由。

吳宗憲表示，由於立法院司法及法制委員會下週輪值召委鍾佳濱，於9日有排定一場公聽會，加上參酌各立委的意見，這次會議僅進行到詢答完畢、條文宣讀後就散會。

吳思瑤詢問，由於吳宗憲是排審本案的召委，是否會開公聽會。吳宗憲回應，他要思考一下在什麼時間。

吳思瑤追問，民進黨團尊重吳宗憲安排公聽會，也絕對有必要，但大約會在何時舉行。

吳宗憲說，會安排公聽會，但請尊重他的決定。羅智強表示，吳宗憲說會開公聽會，應該給其一點時間。（編輯：蘇志宗）1131205