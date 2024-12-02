綠擬讓王義川加入國發基金調查委員會 藍綠爭吵不休

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（中央社記者陳俊華台北2日電）立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天舉行第1次全體委員會議，因民進黨團擬將成員黨團總召柯建銘改派為新上任的立委王義川，藍綠爭吵不休；召委吳宗憲裁示，需交由議事處處理。

投票時民進黨立委離席抗議。經1小時投票後，在國民黨立委支持下，民眾黨立委黃國昌獲8票，當選國發基金調查委員會召集委員。

民眾黨立法院黨團鑑於國發基金投資的如興、聯合再生等公司發生虧損弊案，日前提案要求成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，並經立法院會通過，由朝野黨團依比例推派14人組成，國民黨團推派7人、民進黨團推派6人、民眾黨團推派1人，並置召委1人。

國發基金調查委員會今天召開第一次會議，由國民黨團推派立委吳宗憲充任主席。據名單內容，國民黨團推派書記長林思銘、立委吳宗憲、徐欣瑩、陳超明、游顥、楊瓊瓔、葉元之。民進黨團推派黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委鍾佳濱、莊瑞雄、沈伯洋；民眾黨團推派黨團總召黃國昌。

選舉召委前，鍾佳濱表示，第一次開會只能選舉召委，要等新的召委選出後，才能決定下次會議議程，今天不能處理調查委員會的運作要點；吳思瑤則說，民進黨之前就已經反映，要將調查委員會成員中的柯建銘，換成今天新就任的王義川。

吳思瑤主張，依立法院職權行使法第46之1條，「調查委員會之成員，由立法院各黨團依其在院會之席次比例推派之，並得視實際情況予以改派。」吳宗憲則說，他手中的關係文書，成員名單上並沒有王義川；林思銘也認為，更換名單有一定程序，不是跟主席說就好。

因在場立委爭吵不休，吳宗憲表示，先休息20分鐘，讓法制局人員研究一下。休息後，法制局人員說，依照院會決議及關係文書辦理；因此，吳宗憲裁示依現有的名單進行投票，民進黨立委則表達不滿、離席抗議。

經1小時的投票後，吳宗憲說，民進黨團提案改派王義川一案，援例送議事處處理。開票結果，黃國昌當選召集委員，至於調查委員會的運作要點草案，另定期處理。

吳思瑤在散會後則表示，會議無效，都是為了護航黃國昌當選，「吳宗憲不要當黃國昌的小弟啦」。（編輯：林興盟）1131202