藍提案停降公務員所得替代率 綠盼先公聽再審查

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（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院司法及法制委員會今天排審國民黨立委所提年改修正草案，藍綠立委輪番發言，藍營希望停砍年金討回公道，綠營則呼籲年金修法先公聽、再審查。

立法院司法及法制委員會今天審查攸關年改的公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案等案，包含國民黨立法院黨團在內，國民黨立委一共提出20個修法版本，銓敘部長施能傑等人列席說明。

根據國民黨團的版本，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止逐年降低所得替代率。

會議於上午9時開始，確認上次會議議事錄後，進行提案說明。過程中，藍綠各自拿出手板放在座位上，綠營手板為「年改不走回頭路」、「保障公務員年金不破產」，藍營則是「停砍年金討回公道」、「年金惡改政府耍賴」，雙方上演手板大戰。

國民黨立委林思銘說，請支持國民黨團的提案，維護退休公務人員退休後的生活，使其獲得穩定保障。

國民黨立委賴士葆指出，當初民進黨以多數暴力通過年改，而且過去幾年「年改殺掉2600多億元」，希望年改到此為止。

國民黨立委翁曉玲表示，軍公教年改就是一個錯誤政策，應該要及時停止，不該讓錯誤的政策繼續延續下去。此外，不是不可以年改，但一定要考慮法律的安定性，也不該溯及既往、要考慮當事人的信賴保護。

待機關報告結束後，民進黨立委鍾佳濱、陳俊宇、吳思瑤、莊瑞雄等人進行程序發言，主張年金修法「先公聽、再審查」。

鍾佳濱說，民主社會有多元意見，本來就很正常，而且民意是滾動的，相關提案內容有其立論依據，但年改是重大議題，應該好好討論，而他預計將於9日舉辦公聽會，討論年改相關議題。

莊瑞雄說，要跟社會對話，應該多開幾場公聽會，這非常合理，不用像當年討論年改那樣劍拔弩張。

吳思瑤發言時舉國外年改經驗，說明在高齡、少子化的情況下，國外一次年改、二次年改的經驗是越改越嚴，但在野黨提出的修法版本卻是越改越鬆，讓年改走回頭路。

吳思瑤表示，本案涉及這麼多利害關係人，一定要讓退休人員、現役人員都可以領到退休金，這是世代正義，民進黨團希望先開公聽會再審查。

陳俊宇指出，各界應該審慎面對年改議題，審查前要開公聽會，而且年金要領得到、持續領、領到老、有保障，才是最重要的。（編輯：蘇志宗）1131205