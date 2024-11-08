綠委憂中製啤酒傾銷攻台 籲政府挺本土提因應對策

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委徐富癸、郭國文、鍾佳濱今天質疑，中國製啤酒大量輸入台灣，還以削價競爭、不對等貿易、誤導性標示等壓制台灣啤酒市場，財政部、經濟部等單位應提出因應對策，以具體行動支持本土啤酒產業。

徐富癸、郭國文、鍾佳濱與台灣釀酒商協會今天在立法院召開「中國啤酒傾銷攻台，台製啤酒剉咧等？」記者會，提出上述質疑與呼籲。

徐富癸說明，目前台灣人每喝3罐啤酒就有1罐來自中國，而中國政府自2022年起，動輒以註冊不完整等藉口，禁止台灣部分啤酒業者出口至中國，反觀台灣市場卻對中製啤酒門戶大開，光是2023年就被中製啤酒賺走新台幣35億元，對比台灣對中國啤酒出口僅300萬元，形成高達1165倍的驚人貿易逆差。

徐富癸認為，台製啤酒被打壓，也會連帶打壓台灣農民，因為現在很多台製啤酒使用台灣的米和小麥，也有很多本土品牌把屏東的檸檬、鳳梨、巧克力和芒果加入啤酒。本土釀酒產業興衰會牽動經濟、財政以及農業，需要有整體的政策規劃，防堵可能發生的問題、守護農民。

郭國文指出，中國利用低廉價格，快速侵入台灣市場，以330ml罐裝啤酒舉例，光是每罐中製啤酒的平均售價，就低於台製啤酒約5.8元，嚴重影響本土市場。

鍾佳濱表示，民眾飲用台製啤酒，其實就是在支持台灣本土的農產品，屏東縣是農業大縣，做為在地立委更應該積極鼓勵民眾購買台灣本土釀造的啤酒。

鍾佳濱提到，部分中製啤酒外包裝有誤導消費者之嫌，以歐美日等國際品牌形象或台灣在地化包裝取信消費者，掩蓋中國製造的事實。

徐富癸、郭國文、鍾佳濱與台灣釀酒商協會，籲請財政部、經濟部盡速開啟中製啤酒傾銷與不當補貼的調查，並提出具體作為與反制措施。

關於傾銷議題，受邀出席記者會的財政部國庫署副署長馬小惠回應，會請關務署進行了解。

鍾佳濱拿起1瓶啤酒詢問，罐上寫美國知名品牌，但產地卻是中國，而「產地中國」這4個字加起來都沒有「美國」那麼大，是否會讓人誤會。馬小惠強調，這屬於個案認定，依照權責機關，由台北市政府先去調查。（編輯：張若瑤）1131108

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