遭疑不提紅衫軍為求官 姚立明：副總指揮是媒體所封

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（中央社記者陳俊華台北10日電）民眾黨立委陳昭姿今天指出，司法院副院長被提名人姚立明的經歷中，漏掉「紅衫軍副總指揮」是為求官表效忠。姚立明說，紅衫軍是社會運動，不是什麼職務或頭銜，副總指揮是媒體所封。

立法院全院委員會今天下午審查司法院副院長被提名人姚立明。民眾黨立委陳昭姿說，姚立明的學經歷中，漏掉最為人知的頭銜「紅衫軍副總指揮」，請問是羞恥不敢提，還是為了爭取綠營立委支持，為求官表效忠。

姚立明說，紅衫軍根本是一個社會運動，不是什麼職務或頭銜，是媒體賦予他副總指揮，「你有看到我什麼時候開始跟施明德先生，說要一個副總指揮的職務？」他是被邀請，提供集會遊行的意見。

陳昭姿指出，姚立明似乎很容易跟帳目不清扯上關係，紅衫軍倒扁募款很多，遭指控帳目不清；姚立明說，紅衫軍從來沒有帳目不清，所有餘款全部捐贈給4個不同公益團體。

另外，陳昭姿也問是否認同本外勞薪資脫鉤。姚立明說，本勞外勞薪資脫鉤這件事，他不是特別了解，「我應該是贊成的」。

陳昭姿又問，國防預算關乎是否有能力捍衛國家安全及主權，明年國防預算創新高，提高國防預算會排擠民生預算；姚立明說，他不贊成減少國防預算，這是他現在的立場。

陳昭姿問，馬政府簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）時，時任民進黨主席蔡英文說ECFA是糖衣毒藥，但民進黨執政8年也沒想廢掉，現在中國預告要終止ECFA早收清單，政府是否要趁機斷掉、還是跟中國溝通，將更多產業納入ECFA。

姚立明說，據他了解當時ECFA有關服務業部分，沒有簽署一定約定，是對台灣產業非常有利的，至於其他部分他不了解評估的效果，這點他無法回答，因為他不了解ECFA現在實施的狀況。

陳昭姿表示，她長期主張台灣獨立，「如果現在去中國大概一下飛機就被抓走」，詢問兩岸是否應該交流，甚至擴大經貿、旅遊、文化交流；姚立明說，「應該（擴大交流）」，所有交流都可能有統戰性質，但不會因此中斷它。

陳昭姿問，總統賴清德是否應該考慮組成聯合政府，化解對立。姚立明說，他不會反對這種思考，賴總統如果有這種想法，是可以繼續努力，這種政治決定是個解決政治紛爭的方法，「我怎麼會反對呢」。

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陳昭姿指出，以上是2012年「台灣國民會議」提出的聯合政見，姚立明是創黨元老，她要檢視姚立明核心價值有無改變。姚立明說，他當時是被邀請參加列為不分區立委候選人，「不要因為我是不分區第2名，就覺得政見是我擬的，難道民眾黨綱妳全部都有參與嗎？」

姚立明表示，陳昭姿只問他前半段是否贊成國防外交經費增加，他才回答「我贊成」，可是陳昭姿完全沒有提到「社會福利經費」。陳昭姿說，她當然有提，「質詢之後你很可能需要去看耳鼻喉科做聽力檢查，我剛剛覺得你聽力很辛苦」。（編輯：林興盟）1131210