誤用「養子終究是外人」惹議 郭昱晴向陳昭姿致歉

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北6日電）民進黨立委郭昱晴質詢代孕議題時指民眾黨立委陳昭姿曾稱，「養子對我而言終究是外人」，但疑是誤用網友言論遭批評。郭昱晴今天向陳昭姿公開致歉，陳昭姿表達願接受道歉且回送她20年前為推動代孕寫的書分享。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天排審人工生殖法修正草案，郭昱晴質詢時指出，陳昭姿曾在受訪時說，「養子對我而言終究是外人」，但此番言論疑似誤引用網友發言，並非出自於陳昭姿。

民眾黨立法院黨團8位立委今天輪番登記國是論壇發言，並於會後在議場外舉行記者會，除了預告7日登場的反霸凌遊行外，也集體聲援近日因代孕議題遭受攻擊的陳昭姿。

民眾黨總召黃國昌表示，陳昭姿長期在民間社團支持本土改革、推動人工生殖法，但昨天在衛環委員會許多民進黨立委的發言都衝著陳昭姿攻擊，郭昱晴甚至不實抹黑，在陳昭姿傷口灑鹽，造成她的家人莫大傷害，民進黨團應公開致歉。

陳昭姿受訪時表示，她昨天聽到許多針對她的惡毒發言，例如民進黨立委林淑芬說她想透過代孕再有一個親生孩子，郭昱晴指她曾說「養子是外人」，但這完全是不實言論，不僅是傷害她的家人，也傷害全台灣收出養孩子的家庭。

陳昭姿表示，本來她無心從政，但她收養的兒子對她說，若希望完成代孕法制，就進到國會親手完成法案，因此她才接受民眾黨主席柯文哲邀請。她呼籲，民進黨的政治人物和性平會應就此打住，別再用收養攻擊代孕。

陳昭姿受訪結束後進入議場回到座位上，郭昱晴拿出花束向陳昭姿致歉，並一起回到議場大門前受訪。郭昱晴說，她把網友的發言意見誤認為是陳昭姿說的話，「這是我的疏失」，昨天晚上第一時間，她就在自己的臉書發文道歉，也到陳昭姿的臉書留言，向陳昭姿致上最深的歉意。

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郭昱晴表示，至於她的辦公室助理，回應時如果有缺失的話，「希望大家把責任丟到我身上」，不要攻擊、為難她的助理；未來不管在質詢或公開場合發言，她都會更加謹言慎行，並再次誠摯地向陳昭姿致上最深的歉意。

陳昭姿現場除接受郭昱晴的道歉，也將她20年前為了推動代孕寫的書送給郭昱晴，並在書上寫下「願與郭昱晴委員分享我的人生」文字，希望這件事情趕快過去。（編輯：林淑媛）1131206