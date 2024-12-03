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試委被提名人王秀紅：支持三班護病比入法

2024/12/3 15:35
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（中央社記者范正祥台北3日電）立委關注建立護理照護合理負荷，引領醫院護理人力留任能正向循環。考試委員被提名人王秀紅今天在立法院全院委員會答詢時表示，三班護病比入法非常不容易，但政策已經往這方面，她覺得很好，支持三班護病比入法。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。立法院將於12月17日行使考試院人事同意權案記名投票表決。

立法院全院委員會今天審查多位考試委員被提名人，包括王秀紅。王秀紅曾任第13屆考試委員，現任高雄醫學大學護理學校教授，長期深耕護理教學研究與公共衛生領域。

民眾黨立委陳昭姿詢問時，聚焦行政部門提出「護理人力政策整備12項策略計畫（114-117年度）」，其中包含護理人力增額培育、國考增次題務精進、教考用協力整合平台、三班護病比達標醫院獎勵等等。

她說，王秀紅是護理界的領軍人物，是健康政策的專家，是否支持三班護病比入法。王秀紅回應，三班護病比入法是非常不容易，但政策已經往這方面，她覺得很好，支持三班護病比入法。

王秀紅指出，護理人力不是一個部會可以解決，未來護理人力的需求，會因為超高齡化社會，需求愈來愈高，所以教育端也跟教育部說，如果辦學比較好的學校，應該趕快多一點名額來培育，要不然會緩不濟急。

陳昭姿詢問，目前三班護病比尚未入法，而是採取獎勵先行，很多基層質疑目前是否足夠保障護理人員權益。王秀紅呼籲，用人機關要檢視，資訊要透明、公開。

此外，王秀紅也提及，護理人員高離職率的原因，最主要的是職場壓力和職場環境；必須改善護理高工時的職場環境，醫護應主張「健康權」的重要性。（編輯：翟思嘉）1131203

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