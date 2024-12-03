林楚茵指翁曉玲自肥 擬修法併計立委教授年資

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（中央社記者林敬殷、王承中台北3日電）國民黨立委陳玉珍、翁曉玲提案刪除兩岸人民關係條例中「吳斯懷條款」，國民黨團於今天程序委員會撤案。不過，已排入6日院會付委議程，陳玉珍所提「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第13條條文修正草案」，遭民進黨立委林楚茵質疑是翁曉玲「自肥法案」。

對此，記者致電翁曉玲電話不通，截至發稿時無法取得回應。

林楚茵稍早在社群媒體發文表示，國民黨不只擴權、濫權，更不要臉提自肥法案。自稱中國人的翁曉玲，在立院胡作非為外，還肖想保住自己的教授年資。好笑的是，翁曉玲怕自肥太明顯，還請陳玉珍提案，自己「只跟著連署」。

陳玉珍所提「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第13條條文修正草案」，增訂教師擔任民意代表，已回任教職者，於本法修正施行之日起3年內，得提出其留職停薪之年資併計。

林楚茵說，如果這提案通過，翁曉玲做完立委後，她只需要補繳年金費用，不只「年資可攜」、更可以「合併計算」。過往從教授轉民意代表的人比比皆是，但沒有人像翁曉玲一樣這麼愛權、這麼愛錢的，國民黨真的是「能撈就撈、能混就混。」

國民黨前立委吳斯懷等32名退將2016年赴中參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在唱中國「國歌」時站立致敬，引起輿論批評。立法院2019年通過修正兩岸人民關係條例部分條文，「政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國政治活動，有妨害國家尊嚴行為，最重可剝奪月退俸。」

翁曉玲則以明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權的保障為由，於11月中旬提案，主張刪除兩岸人民關係條例第9條之3 、第91條條文，也就是俗稱的「吳斯懷條款」。

消息曝光後，多位國民黨立委撤簽導致無法成案。不過，立法院昨天傳出吳斯懷條款將「捲土重來」，國民黨團得知消息後出面踩煞車。

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今天中午舉行的程序委員會，會議主席，民進黨籍召委沈發惠在會議開始後便宣布，「有關於第13案（即刪除吳斯懷條款），陳玉珍已來函撤回」。

至於民進黨立委沈伯洋所提立委赴中需納管的「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條修正草案」，以及民進黨立委李柏毅提案增訂口頭表決、舉手表決的限制條件的「立法院議事規則第35條條文修正草案」。再次遭到藍白立委聯手封殺。（編輯：林興盟）1131203