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刪吳斯懷條款撤案 陳玉珍擬成立青鳥訊號調查委員會

2024/12/3 14:52（12/3 15:08 更新）
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圖立法院會5月17日處理國會職權相關法案，國民黨立委陳玉珍（後右）舉牌表達立場。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日
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（中央社記者王承中台北3日電）國民黨立委陳玉珍、翁曉玲提案刪除吳斯懷條款，今天撤案。陳玉珍表示，民進黨立委王義川剛進立法院，她要先成立青鳥行動訊號調查委員會，送王義川一份大禮，其他修法等下會期法案會期再來繼續推動。

國民黨立委陳玉珍、翁曉玲共同提案刪除兩岸人民關係條例第9條之3、第91條條文，也就是俗稱的「吳斯懷條款」，引發討論。該案今天排入程序委員會，預計列為6日立法院會報告事項，一讀付委，但程序委員會輪值召委、民進黨立委沈發惠表示，陳玉珍來函撤回，因此刪除該案。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，本會期立法院已經太多議案，國民黨團也不想製造太多政治性的議題，造成朝野對立衝突，還是優先推動民生法案，經黨團溝通後，陳玉珍也同意撤案。

陳玉珍則指出，撤案的原因是因為本會期的戰場很多，而且民進黨立委王義川剛剛進入立法院，她要先送王義川一份大禮，就是成立青鳥行動訊號調查委員會，「調查為何中華電信讓王義川的膝蓋承受這麼大的負擔，知道哪些人在哪裡用行動電話，來監督人民」。

陳玉珍表示，她要先用力做這件事，至於其他修法，由於下會期就是法案會期，再來繼續推動。（編輯：翟思嘉）1131203

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