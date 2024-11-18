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台灣基進告發涉違國安法 翁曉玲批行為惡劣

2024/11/18 12:25（11/18 12:46 更新）
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國民黨立委翁曉玲（中）提修法刪除「吳斯懷條款」，台灣基進18日告發翁曉玲涉違國安法。（中央社檔案照片）
國民黨立委翁曉玲（中）提修法刪除「吳斯懷條款」，台灣基進18日告發翁曉玲涉違國安法。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北18日電）國民黨立委翁曉玲提修法刪除「吳斯懷條款」，台灣基進今天告發翁曉玲涉違國安法。翁曉玲表示，台灣基進企圖興訟，要脅立委不敢提出修法，行為非常惡劣、惡質。內政部應了解台灣基進設立的目的及行為，是否已違反政黨法等相關規定。

翁曉玲指出，台灣基進的主要目標就是消滅中華民國、打倒國民黨，其本身的行為就是要破壞中華民國的存在，內政部應比照偵辦統促黨的作為，去了解台灣基進設立的目的及行為，是否已違反中華民國憲法及政黨法的相關規定。

翁曉玲日前提案修正兩岸人民關係條例，刪除俗稱「吳斯懷條款」的兩岸人民關係條例第9條之3、第91條條文，關於退將赴中國參與慶典或活動時禮儀行為的處罰，引發爭議。

台灣基進台南黨部執行長吳依潔、高雄黨部執行長楊佩樺等人，今天前往台灣高檢署，告發翁曉玲多次表態「我們就是中國人」又提案修法欲影響國安，涉違國家安全法。

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翁曉玲今天在立法院受訪表示，台灣基進告發她不當提案妨礙國家安全，請問具體事證在那裡。台灣基進已經是無法無天的政黨，企圖透過訴訟，要脅立委不敢提出修法，這樣的行為非常惡劣、惡質。

翁曉玲指出，台灣基進的主要目標就是要消滅中華民國、打倒國民黨，其本身的行為就是要破壞中華民國的存在，內政部應比照偵辦統促黨的作為，去了解台灣基進設立的目的及行為，是否已違反中華民國憲法及政黨法的相關規定。（編輯：蘇志宗）1131118

#台灣
#翁曉玲
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